Eike está em aeroporto de NY e deve voar ao Brasil de madrugada

O ex-bilionário Eike Batista, que teve prisão decretada pela Justiça brasileira na última semana, já está no aeroporto internacional JFK, em Nova York, onde embarcará à 0h45 (horário de Brasília) com destino ao Rio de Janeiro, e chegada prevista por volta das 10h30, segundo informações do Fantástico neste domingo.

O empresário, que chegou sozinho ao aeroporto JFK, deve embarcar em um voo da companhia American Airlines, número 973.

Eike foi alvo de pedido de prisão preventiva na última quinta-feira. O mandado foi expedido no contexto da Operação Eficiência, segunda fase da Lava Jato no Rio de Janeiro que investiga pagamentos de propina durante a gestão do peemedebista Sergio Cabral, governador entre 2007 e 2014.

O empresário foi considerado foragido após ter viajado aos Estados Unidos dias antes de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça brasileira. Acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público Federal, o ex-bilionário é apontado por procuradores como responsável pelo pagamento de 16 milhões e meio de dólares (o equivalente a 52 milhões de reais) ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.