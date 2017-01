Eike é homem de fé e enfrenta o que tiver que enfrentar, diz Luma

A ex-atriz Luma de Oliveira, que foi casada e teve dois filhos com o empresário Eike Batista – Thor, 25, e Olin, 21 -, saiu em defesa do ex-marido, preso nesta segunda-feira pela Polícia Federal, dentro da Operação Eficiência, sob a acusação de pagar 16,5 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral (PMDB).

Foi a primeira vez que Luma, que ficou célebre por ter usado uma coleira com o nome de Eike no Carnaval do Rio em 1998 quando era madrinha de bateria da escola de samba Tradição, se manifestou sobre a prisão do ex-marido.

Na rede social Instagram, em foto postada há uma semana, ela interagiu no final desta tarde com fãs que comentavam a prisão de Eike. “Fez muitos investimentos no nosso país com recursos próprios. Infelizmente, parece que os empresários ficam acuados com pseudogovernantes. Lamentável”, escreveu em um dos posts.

Em três oportunidades, Luma usou a expressão “fé” para se referir a como a família está enfrentando a situação. Ela disse que, “dentro do possível, estamos fortes e com muita fé” e “que somos pessoas de muita fé e confiantes no melhor”. Ela também ressaltou que “ele (Eike) é um homem de fé” e que “enfrenta o que tiver de enfrentar”.

Sobre como os dois filhos dela com Eike estão reagindo ao episódio, Luma afirmou que tenta ajuda-los a enfrentar a situação. “Estou firme o mais que posso para ajudar os meninos”, escreveu.

Um dos filhos de Luma e Eike, Olin já havia se manifestado antes, ao lançar no Twitter a hashtag #ForçaEikeEstamosComVoce”, em solidariedade ao pai. O post, no entanto, gerou reações diferentes da esperada por Olin: a grande maioria ironizou o apelo, criticou o empresário ou pediu que ele delatasse tudo o que sabe.

A atual mulher de Eike, a empresária Flávia Sampaio, pai do terceiro filho do empresário – Balder, três anos – publicou uma foto no Instagram com a hashtag sugerida por Olin e a frase “Deus tem propósito até nos dias mais difíceis”.

