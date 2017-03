Doria remove acampamento do MTST após 22 dias na Avenida Paulista

O prefeito de São Paulo, João Doria, publicou em sua página no Facebook que, após negociação com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), o grupo deixou na manhã desta quinta-feira o acampamento que ocupava havia 22 dias na altura do número 2.150 da Avenida Paulista.

A publicação diz que o grupo “aceitou deixar as calçadas da Paulista de forma pacífica, sem policiamento nem enfrentamento”. À reportagem de VEJA, o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, confirma a informação. “O movimento saiu porque teve a pauta atendida”, diz Boulos. O MTST reivindicava a retomada da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que atende a famílias com renda de até 1 800 reais.

Em nota, o MTST afirma que participou de uma reunião com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, na qual foi garantida a retomada das contratações. “O compromisso assumido prevê a publicação neste mês de uma nova resolução para os projetos e, imediatamente, a retomada das contratações”, diz a nota.

