Doria faz prova no Detran e recupera habilitação

Depois de ter o registro suspenso por excesso de multas, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), realizou nesta terça-feira a prova presencial para recuperar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi aprovado no teste, acertando 26 das 30 questões — se errasse pelo menos dez, ele seria reprovado.

O tucano fez a prova junto com outras pessoas no prédio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) na Sé, centro de São Paulo. No local, ele fez questão de dizer que não teve nenhum privilégio e, ao receber o certificado de aprovação, fez o símbolo da sua campanha “Acelera SP” com as mãos. A sua equipe filmou — e colocou nas redes sociais — imagens dele no Detran. “Fiz exatamente o que qualquer outro cidadão tem que fazer. Acelere o seu coração. Acelera para ser uma pessoa correta”, afirmou em vídeo na sua página do Facebook.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Doria teve a carteira suspensa por ter sido multado cinco vezes entre novembro de 2014 e junho de 2015. Por causa disso, ele ficou impedido de dirigir entre 13 de janeiro e 12 de março de 2017. Em entrevista a VEJA SP, o prefeito admitiu que estava dirigindo o carro em algumas das oportunidades, mas que na maioria das vezes quem cometeu as infrações foram seus motoristas. “Em duas ocasiões inclusive, eu estava no exterior. O Detran reconheceu isso, mas, como fiz a contestação fora do prazo, não tive os pontos retirados”.

No prontuário de Doria, constam multas cometidas a bordo de três carros particulares: um Audi, um Porsche e um BMW. Quatro delas, de 4 pontos cada uma, são de gravidade moderada (três por transitar acima da velocidade em até 20% e uma por manobra arriscada). A última é “gravíssima”, porque o veículo avançou o sinal vermelho.

Ao assumir a prefeitura em janeiro deste ano, Doria cumpriu uma das suas principais promessas de campanha, aumentando a velocidade nas Marginais Tietê e Pinheiros, cujos limites haviam sido reduzidos na gestão passada de Fernando Haddad (PT).