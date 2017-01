Doria estaciona carro em local proibido

O carro do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), foi flagrado em local com placa de proibido estacionar na noite desta sexta-feira, no Morumbi, Zona Oeste da capital paulista.

O prefeito estava no local para acompanhar a primeira blitz do programa Cidade Segura, Além da Polícia Militar, também participavam da operação funcionários da Companhia de Energia e Tráfego (CET). O programa tem objetivo de fiscalizar e coibir irregularidades no trânsito – o foco principal são motoristas alcoolizados.

Uma equipe da TV Globo flagrou o veículo estacionado a poucos metros à frente de uma placa de proibido parar e estacionar, na Avenida João Jorge Saad. Questionado, Doria primeiro negou que o local fosse proibido. Depois, voltou a trás e mandou que o carro fosse retirado.

“Aqui não é local proibido. E se for, pode tirar imediatamente. Pode retirar o carro”, disse o tucano.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o local estava reservado para que os carros do prefeito e dos demais participantes do evento fossem estacionados.