Doria assume, faz aceno a vereadores e promete ‘dia de gari’

Ao tomar posse como prefeito de São Paulo neste domingo, João Doria (PSDB) fez um discurso breve, de pouco mais de cinco minutos, repleto de acenos aos vereadores paulistanos. O primeiro dos dez tópicos apresentados pelo tucano como bases de seu mandato foi o “respeito ao Legislativo”.

“O prefeito estará aqui todo mês, despachando na Câmara Municipal”, disse Doria, reverberando uma de suas promessas de campanha. Ao anunciar a intenção de manter harmonia com os legisladores municipais, o prefeito citou o petista Eduardo Suplicy, vereador mais votado na capital paulista e do Brasil, e o tucano Mário Covas Neto, o Zuzinha, com quem recentemente se indispôs ao preteri-lo na disputa à presidência da Câmara.

Assim como fez durante toda a campanha eleitoral, que o levou à vitória ainda no primeiro turno, feito inédito em São Paulo, Doria voltou a ressaltar que é um “gestor”. “Fomos eleitos defendendo a gestão, sou um gestor e farei gestão na prefeitura, respeitando os políticos, como meu pai, que foi deputado federal. No Executivo, serei um administrador da cidade”, disse o prefeito, que também pregou “respeito à eficiência e à inovação”.

Após enumerar os dez mandamentos de seu mandato na prefeitura de São Paulo, entre os quais “respeito ao Judiciário”, “respeito ao povo”, “respeito à transparência” e “respeito ao diálogo”, João Doria citou a midiática ação de lançamento do programa Cidade Linda, marcada para as 6h desta segunda-feira na Praça 14 Bis, na Bela Vista.

“Humildade para fazer o que vamos fazer amanhã. É por isso que eu, Bruno, os secretários e presidentes de empresas e autarquias vamos nos vestir, sim, de gari, às 6h da manhã e ali dar uma demonstração de igualdade e capacidade de trabalho. Começamos cedo, antes de o sol raiar, e assim faremos no programa Cidade Linda”, prometeu o tucano.