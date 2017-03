Dois funcionários do HC são afastados em operação do MPF

O Ministério Público Federal, com a ajuda da Polícia Federal, investiga o Hospital das Clínicas (HC), o maior complexo hospitalar da América Latina, por reutilização de materiais que deveriam ser descartados após cirurgias no cérebro. Dois funcionários foram afastados, e um terceiro, transferido de setor, de acordo com nota do hospital.

De acordo com a Polícia Federal, ouvida pela reportagem de VEJA, o inquérito havia sido aberto no final do ano passado. Há duas semanas, o MPF decidiu realizar buscas no Hospital das Clínicas e solicitou apoio da PF, que formou uma equipe de suporte.

Em julho do ano passado, o MPF realizava a Operação Dopamina, que investigava um esquema de fraudes e superfaturamento na compra de equipamentos do hospital. Depois de ouvir depoimentos e confiscar computadores, investigadores suspeitaram de um reaproveitamento de materiais, que deveriam ser descartados, em operações em outros pacientes.

Em nota, o HC relata que uma comissão interna do Instituto de Psiquiatria (IPq) identificou a presença de materiais cirúrgicos vencidos no Centro Cirúrgico e na Central de Materiais para Esterilização da Divisão de Neurocirurgia Funcional (DNF).

Além disso, durante ação de checagem e controle de processos, foram “constatados procedimentos indevidos de reprocessamento e armazenamento de materiais não implantáveis usados em outras cirurgias”. Os materiais foram recolhidos e duas sindicâncias foram instauradas para apurar os responsáveis pelas irregularidades.

Um médico e um servidor administrativo foram afastados e uma enfermeira foi transferida de setor, de acordo com o HC. A nota diz ainda que “as irregularidades não comprometeram a saúde dos pacientes que, por sua vez, seguem seu acompanhamento regular na DNF”.

Outra denúncia apurada pelo IPq indica que moldes cranianos estariam sendo “utilizados de modo incorreto”. A comissão formada pelo HC constatou que o hospital não realizou a reesterilização de moldes cranianos para cirurgia. De acordo com o HC, os “poucos” moldes não entraram em contato com os doentes, sendo testados “fora do campo operatório”.