Dois corpos são encontrados em presídio de massacre em RR

Dois corpos foram encontrados enterrados na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, segundo a Globo News. O governo ainda não sabe informar se esses corpos estão associados ao massacre que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, em que 31 presos foram mortos.

A maioria das vítimas do massacre foi decapitada, teve o coração arrancado e foi desmembrada. Os corpos foram jogados em um corredor que dá acesso às alas. A brutalidade é semelhante à verificada nas mortes no massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, no último domingo, em que 56 presos foram mortos.

Segundo o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel de Castro Júnior, “possivelmente” os responsáveis pelos assassinatos são criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que domina o presídio.