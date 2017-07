‘Distritão’, Janot e violência no Rio nas manchetes de 18/07/17

Um acordo entre deputados para criar o ‘distritão’ e garantir novo mandato está na manchete do Estado de S.Paulo nesta terça-feira. Pelo sistema, seriam eleitos os candidatos mais votados em cada Estado. Intenção dos parlamentares é incluir na reforma política modelo de votação que pode dificultar a renovação da Câmara. Na Folha de S.Paulo, reportagem principal destaca declaração do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nos Estados Unidos. Janot disse não ter pressa para apresentar nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A violência na Linha Vermelha do Rio de Janeiro é tema da manchete do Globo.

Estado de S.Paulo

Deputados querem ‘distritão’ para garantir novo mandato

Deputados de PMDB, PSDB e ao menos oito partidos do Centrão fizeram acordo para incluir na proposta de reforma política artigo que cria o “distritão”. Pelo sistema, seriam eleitos os candidatos mais votados em cada Estado. No sistema proporcional, soma-se o número de votos de todos os candidatos e na legenda e, a partir daí, define-se quantos assentos o partido terá direito. O “distritão” é visto pelos atuais deputados como forma de tentar assegurar a própria reeleição.

Folha de S.Paulo

Janot diz não ter pressa em nova denúncia contra Temer

O procurador-geral da República disse não ter pressa para apresentar nova denúncia contra Temer. “Se alguma investigação estiver madura até 15 de setembro [último dia útil do procurador no cargo], ofereço a denúncia”, afirmou. Em evento nos EUA, Rodrigo Janot disse que aceitaria “com a maior naturalidade” eventual rejeição pela Câmara da abertura de investigação contra Temer com base em denúncia por corrupção passiva apresentada por ele.

PF apura ligação entre Conmebol, empresa aérea e Chapecoense

Autoridades investigam se equipes brasileiras eram obrigadas a usar serviços da companhia.

O Globo

Travessia de alto risco

Fechada duas vezes no domingo por causa de tiroteios, a Linha Vermelha já teve de ser interditada 14 vezes este ano devido à troca de tiros junto às pistas, segundo a CET-Rio. Houve pelo menos um evento de risco, como tiroteios e arrastões, a cada cinco dias. Sem poder de reação, o batalhão de vias especiais sofreu redução de 200 policiais desde janeiro.

Valor Econômico

TRF mantém desoneração para 150 mil companhias

As cerca de 150 mil empresas representadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) poderão continuar a recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) até dezembro.

Jornal do Commercio

Semestre com saldo positivo de empregos

Brasil contratou mais do que demitiu nos seis primeiros meses deste ano, o que não ocorria desde 2014. Foram 7.523.289 contratações e 7.455.931 demissões no período. No acumulado de doze meses, porém, o número ainda é negativo.