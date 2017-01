Deus tem propósito até nos dias mais difíceis, diz mulher de Eike

Casada com o empresário Eike Batista, preso na manhã desta segunda-feira pela Operação Eficiência, a também empresária Flávia Sampaio publicou uma mensagem em uma rede social sobre a prisão do marido. No post, ela diz que “Deus tem um propósito até nos dias mais difíceis”, acompanhada da legenda “Fé” e da hashtag “#ForçaEikeEstamosComVoce”.

É a primeira vez que alguém da família de Eike se manifesta sobre o fato de ele ser alvo da operação, que acusa o empresário de ter pago propina de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), preso em novembro do ano passado.

Flávia é mãe do filho mais novo do empresário, Baldur, de três anos. O empresário tem ainda outros dois filhos, Thor e Olin, do relacionamento com a ex-modelo Luma de Oliveira. Flávia também teve uma sociedade com o empresário, em uma das em uma das companhias do “Grupo X”: a clínica estética Beaux, que encerrou as atividades em 2012.

Em 2015, ela foi notícia quando teve um cartão de crédito seu recusado em um supermercado do Rio de Janeiro, saindo sem as compras. A ex-modelo Luma de Oliveira e os filhos mais velhos do empresário não se manifestaram.