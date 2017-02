Desde o início do ano, 70 foram detidos por pichação em São Paulo

Pelo menos 70 pessoas foram detidas na capital paulista acusadas de pichação desde o começo do ano, de acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. O combate aos pichadores é uma das bandeiras da gestão do prefeito João Doria (PSDB).

Neste fim de semana, os casos envolveram três homens e três mulheres e foram registrados em cinco ocorrências nas regiões da Barra Funda (Zona Oeste), Casa Verde (Norte), Belenzinho (Leste) e no centro da cidade. Todos foram levados à delegacia e liberados após assinarem termos circunstanciados (registro de ocorrências com menor potencial ofensivo).

Também estão sendo movidas ações civis públicas contra os pichadores para que eles “sejam condenados a ressarcir os danos causados ao patrimônio público”.

Grafiteiro preso

No último dia 28 de janeiro, o grafiteiro Mauro Neri foi preso enquanto removia a tinta cinza utilizada por agentes da prefeitura para apagar uma de suas obras. O artista é conhecido pelas diversas pinturas feitas pela capital com a assinatura Veracidade. O trabalho de Mauro foi um dos apagados durante a ação da prefeitura que encobriu uma série de intervenções e murais na região da Avenida 23 de Maio, Zona Sul paulistana.

Alguns dias depois, em 1º de fevereiro, o grafiteiro foi convidado pelo vereador Eduardo Suplicy (PT) para comparecer à sessão plenária da Câmara Municipal em que estava prevista a votação do projeto de lei 65 de 2005, que cria o Disk Pichação.

Na ocasião, Mauro criticou a forma como vem sendo conduzido o debate sobre arte urbana na cidade. “Precisamos lidar melhor com as diferenças, porque a denominação do que é grafite e pichação tem ocorrido principalmente para atribuição de valores. Ou seja, quando se gosta se chama de grafite, quando se gosta muito se chama de mural e quando não se gosta se chama de pichação”, ressaltou, em seu depoimento na Casa.

O artista defendeu que seja feito um diálogo mais aprofundado sobre o tema. “Precisamos de mais escuta, e trabalhar nisso de uma forma mais antropológica e com potencial dos espaços públicos voltado para a educação e formação de opinião”, acrescentou.

Disk Pichação

A proposta do Disk Pichação foi aprovada pela Câmara Municipal em primeira votação na noite de última sexta-feira. O projeto cria um canal de atendimento telefônico para receber denúncias de pichação.

Na justificativa do projeto, o autor, vereador Adilson Amadeu (PTB), argumenta que o serviço vai possibilitar que os pichadores sejam apanhados antes mesmo de atuarem. “Com esse serviço, daremos uma oportunidade direta e rápida à população em contribuir com sua cidade, denunciando esses pichadores, até mesmo antes do cometimento da pichação ou no seu inicio”, diz o texto.

Para entrar em vigor, a proposta precisa ser aprovada em uma segunda votação. Antes disso, podem ser incluídos pontos, como os defendidos pelo prefeito João Doria (PSDB), de multa de 5 mil reais ou restrição da venda de tinta spray.

(Com Agência Brasil)