Descarrilamento de trem interrompe trecho de linha em São Paulo

O descarrilamento de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na linha 12- Safira interrompe a operação em seis estações, entre Calmon Viana e Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O trem que descarrilou às 4h estava sem passageiros. Ninguém ficou ferido.

Equipes de manutenção estão no local trabalhando na remoção do trem e no reestabelecimento do sistema de energia. Não há previsão de quando o serviço será normalizado.

Para atender aos usuários, foram disponibilizados ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese).

Este foi o terceiro descarrilamento registrado neste mês na capital paulista. Há dois dias, um trem da Linha 5 – Lilás do metrô descarrilou na zona sul da capital. No último dia 7, um trem descarrilou na Linha 3 – Vermelha, nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera, zona leste.

(Com Estadão Conteúdo)