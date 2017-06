Descarrilamento de trem fecha três estações do metrô em São Paulo

Três estações de metrô de São Paulo estão fechadas desde às 9h40 desta sexta-feira depois que um trem da Linha 1-Azul descarrilou próximo à estação Jabaquara, zona sul da capital paulista. Segundo a companhia, cerca de 1 milhão de pessoas circulam diariamente em dias úteis nesta linha, uma das mais movimentadas da rede. Não há registro de feridos.

As três últimas estações no extremo sul da linha – Jabaquara, Conceição e São Judas – estão fechadas. A linha toda opera em velocidade reduzida e com maior tempo de parada, o que tem provocado concentrações de usuários nos terminais. Como o sistema é integrado, outras linhas que fazem conexão coma Linha 1-Azul, como a Linha 4-Amarela, também tem registrado filas para embarque.

Não há previsão de quando o serviço será normalizado. O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado pelo Metrô, com a oferta de ônibus gratuitos para atender aos usuários nos trechos em que os trens não estão circulando.

De acordo com o Metrô, a Comissão Permanente de Segurança, formada por especialistas, abriu investigação para determinar as causas da ocorrência.

(Com Agência Brasil)