Deputados de AL querem lagosta, camarão, picanha e quiche francês

Lagosta ao molho de queijo, tapenade (iguaria à base alcaparras e azeitonas pretas) de camarão, casquinha de siri, rosquinha húngara e oito tipos de pães: os itens estão em licitação aberta pela Assembleia Legislativa de Alagoas para os serviços de bufê da Casa ao longo de 2017. O pregão presencial inclui ainda serviços como brunch, lanche box, coquetel, coffee break e jantar.

O pregão realizado pela Assembleia ainda detalha dois tipos de cotas estabelecidas para as refeições. A cota principal tem dois tipos de café da manhã – para 500 e mil pessoas -, um coffee break para 4 mil pessoas, lanche box para 1,5 mil pessoas, um coquetel para 1,1 mil pessoas, um brunch para 1,1 mil pessoas e dois tipos de almoço – um para 500 e outro para mil pessoas. Há ainda uma cota reservada com dois tipos de jantar – um para 500 pessoas e outro para mil pessoas.

A Casa também estabelece regras para o mobiliário e serviço de mesa. “Deverão estar incluídos todos os materiais necessários, tais como: copos para refrigerante e água em vidro (quando necessário, de cristal), pratos de mesa e sobremesa (porcelana branca fina ), talheres de aço inox (quando se fizer necessário, de prata ), baixelas de prata; suplat, guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, sobremanchas, cadeiras com capas e, quando necessário, cadeiras de madeira e mesa de madeira, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador.”

No cardápio de brunch há 10 opções na sessão “bistrô de pães e lanches” que incluem quiche lorraine (prato da culinária francesa, é uma torta de queijo salgada coberta com nata, ovos, bacon e especiarias), quiche de ricota com espinafre, quiche de presunto, mini croissant de brie, carolinas recheadas e carpaccio com lascas de parmesão e rúcula.

Entre as opções para o almoço durante eventos estão filé mignon à soberana grelhado com molho com cogumelo, batatas noisettes (crocantes, em forma de bolinha, com recheio) e abacaxi caramelado, frango xadrez com legumes, espaguete com salmão, peixada ao molho de tomate com pirão, fritada de sururu, picanha na chapa, salmão, lagosta ao molho de queijo, coquetel de camarão com uvas, paella de frutos do mar com açafrão e risoto de camarão. Todas as opções de carnes, frutos do mar e massas são acompanhadas por três tipos de entradas, saladas, dois tipos de arroz e quatro tipo de sobremesas.

No documento com mais de cem páginas, a Casa destaca que o pregão visa “atender às necessidades da Assembléia Legislativa de Alagoas”.