Deputado aliado de Temer chega ao Brasil

O deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), um dos aliados do presidente Michel Temer, desembarcou hoje no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele é alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada com base em delação premiada de Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS.

De acordo com a delação, Rocha Loures recebeu uma mala de R$ 500 mil referente a dinheiro de propina. As imagens da entrega do dinheiro foram divulgadas na quinta-feira pelo jornal O Globo.

Na delação, Joesley reclama de dificuldades da empresa no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Ele teria pedido ajuda para resolver pendência da JBS no Cade.

Nos áudios, Joesley pergunta a Temer quem seria seu homem de confiança para tratar assuntos de seus interesses e o indicado seria Rocha Loures.

Após as investigações, Rocha Loures foi afastado do cargo de deputado federal pelo STF (Supremo Tribunal Federal).