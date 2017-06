Denúncia contra Temer ao Supremo nas manchetes de 27/06/17

A denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer (PMDB) ao Supremo Tribunal Federal (STF) está nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Janot pode ainda pedir novo inquérito para apurar suposta obstrução de investigação. O Globo destaca que, segundo procurador, “não há dúvida de corrupção”. No Estado de S.Paulo, defesa do presidente diz que ‘denúncia não está calcada em fatos concretos’.

Folha de S.Paulo

Janot acusa Temer de corrupção

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer (PMDB) sob acusação de corrupção passiva. Segundo Janot, Temer “recebeu para si”, por meio do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, vantagem indevida de R$ 500 mil ofertada por Joesley Batista, da JBS, e entregue em mala. Loures também foi denunciado.Os deputados precisam dar o aval para o Supremo decidir se abre processo contra o presidente — são necessários os votos de ao menos 342 dos 513 parlamentares.

O Estado de S.Paulo

Procurador denuncia Temer ao Supremo por corrupção passiva

Janot indicou que vai fatiar a acusação relacionada aos crimes. Temer também poderá ser denunciado por obstrução a investigação de organização criminosa. A PF imputa a mesma conduta criminosa ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao empresário Joesley Batista. Entre os pedidos encaminhados ao STF, a PGR cobra de Temer reparação por danos no valor de R$ 10 milhões e, de Rocha Loures, multa de R$ 2 milhões.

O Globo

Temer é denunciado

O relator no STF, ministro Edson Fachin, decidirá se ouve a defesa de Temer ou se envia logo o caso à Câmara, que precisa autorizar ou rejeitar a instauração da ação penal. Relatório da PF sobre o crime de obstrução de Justiça diz que Temer “incentivou” pagamentos ilícitos a Eduardo Cunha.

Valor Econômico

Janot denuncia Temer ao STF por corrupção

Michel Temer tornou-se, ontem, o primeiro presidente oficialmente denunciado por corrupção na história do Brasil. Denúncia foi apresentada no início da noite pela Procuradoria-Geral da República ao STF.