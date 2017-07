Demóstenes protocola pedido para retomar mandato no Senado

O advogado do senador cassado Demóstenes Torres (sem partido, ex-DEM-GO), Pedro Paulo Medeiros, disse que protocolou nesta terça-feira o pedido para que o político retome o seu mandato na Senado. Segundo o próprio advogado, “ainda não há prazo para que o assunto entre na pauta do Senado – principalmente agora que eles estão às voltas com as reformas trabalhista e da Previdência”.

Demóstenes era tido como símbolo da ética no Congresso, quando foi cassado há exatos cinco anos por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Em 2012, o contraventor foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo sob acusação de explorar jogos ilegais e corrupção. Originalmente, Demóstenes teria seus direitos políticos cassado até 2027.

Como perdeu o foro privilegiado que tinha como senador, Demóstenes não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, como procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás, o julgamento de Demóstenes foi para o Tribunal de Justiça de Goiás.

E foi a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás que arquivou, no mês passado, as ações penais contra o ex-senador. O arquivamento foi uma consequência da anulação das provas e interceptações feitas pela Polícia Federal nas operações Monte Carlo. “Não pesa mais nenhuma denúncia sobre Demóstenes. A partir dessa decisão, estamos trabalhando para reaver no Senado o mandato que lhe foi tirado e também a questão da inelegibilidade”.

(Com Estadão Conteúdo)