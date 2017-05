Demolição fere três pessoas na Cracolândia

Uma demolição feita pela prefeitura de São Paulo na tarde desta terça-feira feriu três pessoas na Cracolândia, na região central de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, nove viaturas estão no local e as vítimas tiveram ferimentos leves – duas recusaram atendimento e uma foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento.

O acidente aconteceu após máquinas derrubarem a fachada de um prédio localizado na Alameda Dino Bueno que anteriormente era dominada pelos viciados. A ação feita nesta tarde faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo prefeito João Doria em parceira com o governo de São Paulo para que o tradicional reduto do tráfico de drogas chegue ao fim.

Cerca de 500 agentes de segurança participaram da operação neste domingo. Bombas de gás lacrimogênio foram usadas para abrir espaço em meio a concentração de viciados e as barracas onde ocorria o conhecido “feirão de drogas”, sob o comando do PCC. Segundo a Polícia Militar, 38 pessoas foram detidas, além da apreensão de drogas, armas e balanças de precisão. Os moradores de rua e usuários de droga reagiram promovendo saques e arrastões nas vizinhanças.

Doria já havia anunciado que a prefeitura iria demolir os imóveis que eram usados pelos viciados e construir moradias populares. A medida faz parte do projeto Redenção e visa a reurbanizar a área por meio de parceria com a iniciativa privada.

No último domingo, Doria anunciou por meio do Facebook que a prefeitura fará um amplo programa de reestruturação na área. “Vamos fazer um amplo programa de reestruturação urbana nesta área, começando agora, acelerando para o bem de São Paulo”. No dia da ação também foi anunciado o fim do programa “De braços abertos”, criado na gestão Haddad (PT).