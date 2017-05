Delatores da JBS relatam que receberam ameaças de morte

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, relataram às autoridades brasileiras que receberam ameaças de morte e foram autorizados pela Justiça a deixar o Brasil, segundo informações da TV Globo. Eles teriam ido para um apartamento que Joesley possui na Quinta Avenida, em Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, reportagem da emissora informa que, desde ontem, Joesley não foi visto no local.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Joesley e Wesley disseram, em delação à Procuradoria-Geral da República (PGR), que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois de sua prisão na Operação Lava Jato.