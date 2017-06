Defesa de Temer contra Rodrigo Janot nas manchetes de 05/06/17

Os ataques públicos feitos pela defesa do presidente Michel Temer contra o Ministério Público Federal estão nas manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira. Gustavo Guedes, advogado do presidente, disse que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, atua com intenções políticas para constranger a Justiça Federal a condenar o presidente no julgamento da chapa Dilma-Temer, que começa na terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, o Planalto tenta neutralizar qualquer iniciativa que influencie os votos dos ministros.



Folha de S.Paulo

Defesa de Temer acusa Janot de agir contra o TSE

A defesa de Michel Temer fez ataques públicos ao Ministério Público Federal com o objetivo de blindar o presidente do impacto político que a prisão do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures pode surtir sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O discurso é que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, atua com intenções políticas e quer constranger a Justiça Federal a condenar o presidente no julgamento da chapa Dilma-Temer.

O Globo

Defesa do presidente teme novas gravações

O advogado do presidente Temer, Gustavo Guedes, afirmou ontem que teme um “armazenamento tático” de gravações da delação da JBS pelo Ministério Público Federal, que seriam reveladas durante o julgamento no TSE. A Corte começa a decidir na terça-feira se o peemedebista deve perder o mandato por abuso de poder econômico na eleição de 2014, que disputou como vice de Dilma Rousseff.

O Estado de S.Paulo

Janot quer constranger TSE, diz defesa de Temer

A estratégia do Planalto foi traçada após a prisão de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, pedida por Janot e autorizada por Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. “Nós teríamos total tranquilidade para discutir tudo o que venha do Ministério Público. A questão é o momento. Fazer isso às vésperas do julgamento do TSE nos parece uma tentativa de constranger o tribunal”, disse o advogado Gustavo Guedes.



Valor Econômico

PIB per capita cai 11% e levará 5 anos para voltar

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos brasileiros diminuiu 11% ao longo dos 11 trimestres da recessão iniciada no segundo trimestre de 2014, de acordo com cálculo da LCA Consultores. Segundo estudo da LCA, recuperação para os níveis pré-recessão só será possível a partir de 2021.

Estado de Minas

Contagem regressiva para a decisão do TSE

O julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no TSE acontece em meio a uma crise política que se agravou nos últimos 20 dias com a divulgação das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. Há um temor no governo de que possa haver uma contaminação política na decisão dos ministros.