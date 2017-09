Decisão do STF sobre denúncia contra Temer nas manchetes do dia

A decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de enviar à Câmara dos Deputados a denúncia feita contra o presidente Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República está nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Para sete ministros, não cabe análise prévia na Corte sobre a validade das provas do acordo de colaboração da JBS. Aliados do presidente falam em tentar votar e rejeitar logo.

O Globo

STF deve enviar denúncia contra Temer à Câmara

Até amanhã deve chegar à Câmara a denúncia contra o presidente Temer por obstrução de Justiça e organização criminosa. Sete dos 11 ministros do STF votaram pelo envio, deixando a análise da validade das provas da delação da JBS para depois. O julgamento sobre o envio à Câmara deve ser concluído hoje.

Folha de S.Paulo

Denúncia contra Temer será enviada à Câmara

Votaram pelo prosseguimento da acusação Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Eles disseram não ser a hora de discutir as provas da delação da JBS, que embasaram a peça da Procuradoria, contrariando pedido da defesa do peemedebista. Gilmar Mendes foi contra.



Doria dá espaço em sua agenda para executivos filiados ao Lide

Após a eleição de João Doria (PSDB), o Lide, empresa de eventos fundada por ele, registrou filiações de multinacionais, e novos associados firmaram colaborações com a Prefeitura de SP. Entre os filiados está também a Caixa Econômica Federal. O governo Temer (PMDB), que controla o banco, aproximou-se de Doria nos últimos meses.

O Estado de S.Paulo

Maioria do STF nega suspensão de 2ª denúncia contra Temer

No Congresso, a avaliação de governistas é de que Temer conseguirá derrubar com maior facilidade a segunda denúncia. Na primeira, em que o peemedebista foi denunciado por corrupção passiva, o plenário barrou a acusação com 263 votos a favor do presidente. Eram necessários pelo menos 342 votos favoráveis à denúncia para que fosse aceita.

Valor Econômico

Fazenda não quer novo Refis e base aliada ameaça Temer

O bom desempenho da arrecadação fez o Ministério da Fazenda defender a não aprovação, pela Câmara dos Deputados, do novo Refis, o programa de parcelamento de dívidas tributárias.

Estado de Minas

Abandono

Antigos casarões que integram o patrimônio histórico e arquitetônico de BH se deterioram enquanto não têm destinações definitivas.