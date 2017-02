Datafolha: 44% dos paulistanos aprovam Doria

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo neste domingo mostra que a gestão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), é considerada boa ou ótima por 44% dos paulistanos. Outros 33% avaliam seu governo como regular, e 13% consideram a administração ruim ou péssima. Dez por cento dos entrevistados não opinaram. A margem do levantamento erro é de três pontos para mais ou para menos. Eleito no primeiro turno no ano passado, o tucano está em seu segundo mês de mandato.

Nos primeiros meses de seu mandato, em 2013, o prefeito Fernando Haddad (PT) tinha 31% de aprovação, segundo Datafolha. O índice caiu para 17% ao final da gestão, em 2016.

O levantamento também apontou a avaliação positiva das principais iniciativas de Doria neste início de governo. O programa de limpeza das ruas e praças Cidade Linda tem 59% de aprovação, o mutirão de exames médicos, 67%, e o aumento de velocidade nas marginais, 57%.

Grafites e pichações

O Datafolha questionou ainda a opinião dos paulistanos sobre a guerra do prefeito contra as pichações. A pesquisa mostrou que 85% dos moradores da capital paulista são favoráveis a grafites em muros e fachadas. Sobre pichações, a rejeição é quase unânime: 97% são contra.

Para 61% dos entrevistados, Doria errou ao apagar com tinta cinza os grafites na Avenida 23 de Maio, enquanto 31% defenderam a ação. Segundo a pesquisa, 52% acreditam que os grafites devem ser feitos em locais autorizados, como defende o prefeito, e outros 45% dizem que as pinturas devem ser liberadas em qualquer lugar da cidade.