Crivella diz que manterá verba menor do Carnaval; você concorda?

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), disse nesta segunda-feira que vai manter os cortes de verbas às escolas de samba do Grupo Especial para o Carnaval 2018, porque a crise orçamentária não permite.

Segundo a Riotur, empresa de turismo municipal responsável pela organização do Carnaval carioca, as escolas de samba receberão R$ 13 milhões para o próximo desfile. De acordo com Crivella, o valor é inferior ao do ano passado, mas similar ao de anos anteriores. Em 2016, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) dobrou o orçamento das escolas de samba para R$ 24 milhões.

“Eu não posso voltar atrás. Eu sou premido pelas circunstâncias. O que estamos fazendo é voltar ao orçamento do Carnaval de todos os anos anteriores a 2017. No ano passado, teve um aumento num momento de euforia, mas que deu no que deu. Olha a crise hoje sobre a qual a cidade do Rio de Janeiro se debate'”, disse Crivella.

O prefeito voltou a dizer que o dinheiro cortado do orçamento das escolas de samba será destinado às creches municipais. Representantes da Riotur e da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) se reúnem na tarde desta segunda-feira para discutir a questão. As escolas já ameaçaram cancelar o desfile de 2018 em razão do corte.

(Com Agência Brasil)