Crise no PSDB: uns defendem Doria, outros Goldman

O prefeito de São Paulo João Doria e o vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador Alberto Goldman seguem escancarando a crise no partido. Neste domingo, membros da equipe do prefeito divulgaram vídeos com duras críticas a Goldman, que na última sexta-feira acusou Doria de se dedicar mais a uma eventual candidatura à presidência da República do que à gestão na Prefeitura.

“Goldman é um cidadão sem votos, sem prestígio, sem seguidores. E que busca através da intriga política conquistar espaço na mídia que há muito tempo ele não tem”, disse o secretário especial de Relações Governamentais, Milton Flávio. “Você ultrapassou os limites, você questionou o prefeito João Doria. Mas mais do que isso, você atacou toda a sua equipe”, completou o secretário de governo, Julio Semeghini.

Para a diretora do Departamento de Iluminação Pública, Denise Abreu, o ex-governador é invejoso. “Goldman, vá se informar antes de tentar mal informar a população com mentiras, com calúnias, com uma carga enorme de inveja que nem deveria se estabelecer em uma pessoa com sua idade”, disse.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), também se posicionou sobre o assunto e mostrou solidariedade a Goldman. Segundo ele, Doria baixou o nível do debate. “Goldman merece o respeito de todos. Até daquele que não gostam dele. Aceite ou conteste as críticas que ele lhe faz, prefeito João Dória. Mas sem apelar para a baixaria e o desrespeito, sobretudo o desrespeito à idade e experiência que pessoas públicas como Goldman trazem consigo”, afirmou Virgílio Neto, em nota.

O ex-vereador Andrea Matarazzo, que trocou o PSDB pelo PSB após perder disputa com Doria para concorrer à prefeitura, também atacou o empresário: “O discurso de ódio e ataques pessoais não trazem resposta à críticas políticas fundamentadas.”

‘Não temos prefeito’ x ‘Fracassado’

A confusão começou na sexta-feira, quando Goldman usou sua conta no Facebook para criticar Doria: “Nós não temos prefeito. Temos um candidato a presidente da República (…) Pare de fazer cena para os meios de comunicação, desde se vestir de gari até manipular um carrinho de concreto (…) “Ele é político sim, um dos piores que já tivemos aqui em São Paulo”.

No dia seguinte, Doria respondeu ao ex-governador por meio da mesma rede social. “Hoje meu recadinho vai para você, Alberto Goldman, que viveu a vida inteira na sombra do Orestes Quércia e do José Serra. Você é um improdutivo”, disse o prefeito, que está em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré.

Em outro trecho, Doria afirmou que o ex-governador “coleciona fracassos na vida” e “vive de pijamas”. “Viva com a sua mediocridade que fico com o povo”, disse, por exemplo, o prefeito de São Paulo.

A nova resposta a Doria veio em outro vídeo gravado por Goldman, no sábado, no qual o ex-governador diz que o prefeito é “raivoso, prepotente, arrogante e preconceituoso”. “Ele me acusa de ser velho. De fato, essa semana faço 80 anos, que é uma idade respeitável. Sou velho, mas não velhaco. Sou leal”, disse Goldman.

Abaixo, os vídeos da confusão:

(com Estadão Conteúdo)