Crise no PSDB nas manchetes de 10/11/2017

O senador Aécio Neves destituiu o senador Tasso Jereissati da liderança do PSDB e ampliou a crise no partido, assunto nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O mineiro diz que saída do rival, que atuava como presidente interino do partido, garante isonomia para eleições internas, em dezembro. Alckmin afirma que não foi consultado e é contra mudança no comando da sigla. Tasso acusa Aécio de ‘apoiar o fisiologismo’.

O Estado de S.Paulo

Aécio destitui Tasso e amplia racha dentro do PSDB

Aécio expôs uma guerra interna sem precedentes a um mês da convenção que vai definir a nova direção do partido. Presidente licenciado da legenda, ele usou o estatuto e indicou para o cargo o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman. Tasso e Aécio tiveram uma discussão dura na tarde de ontem. Por trás da crise há o embate entre a ala “governista” do PSDB e os que pregam o rompimento com Michel Temer.

Folha de S.Paulo

Aécio destitui Tasso e amplia o embate no PSDB

Jereissati e o governador de Goiás, Marconi Perillo, disputarão o comando do partido em convenção marcada para 9 de dezembro. Aliados de Aécio, que apoia Perillo, acusam Tasso de usar a estrutura partidária para promover sua candidatura. Aécio foi pessoalmente ao gabinete de Tasso para pedir que ele deixasse o cargo, mas ouviu que teria de retirá-lo. Na avaliação de tucanos, o gesto do mineiro deu sobrevida aos quatro ministros do partido no governo.

Redução de alunos surdos tem diferentes explicações

O gráfico da prova do Enem que mostrou queda de matrículas de alunos surdos no país pode ser explicado por pelo menos dois fatores além da evasão escolar. Desde 2012, com mais acesso a tratamentos, vem caindo o número de estudantes que adquirem surdez ao longo da vida. A transição demográfica do Brasil também reduziu, de maneira geral, o número de crianças em idade escolar.

O Globo

Aécio destitui Tasso, e crise no PSDB se aprofunda

Tasso acusou Aécio de “apoiar o fisiologismo do governo Temer”. Aécio disse que só retirou Tasso para manter a isonomia na disputa contra Perillo, ligado a ele e também defensor da permanência dos tucanos no governo Temer. O governador Alckmin, principal pré-candidato tucano ao Planalto, disse que não foi consultado e que, “se fosse, teria sido contra”.

Valor Econômico

Empresas já se adaptam às novas leis do trabalho

Em reuniões com departamentos jurídicos e sindicatos patronais, empresas de diferentes setores já definiram as primeiras alterações que farão nas relações com seus empregados a partir de sábado.

Estado de Minas

‘Essa barragem é propensa ao rompimento’

Comandante dos bombeiros admite o risco de represa de rejeitos da CSN em Congonhas ruir e despejar toneladas de lama sobre comunidades próximas, causando desastre semelhante ao ocorrido em Mariana.