Criminosos transmitem no Facebook negociação de soltura de reféns

Dois jovens, um de 23 anos e outro de 17, invadiram uma casa em Macapá, capital do Amapá, na noite da última sexta-feira, dia 28. No imóvel estava um casal, os filhos adolescentes e um sobrinho – o último conseguiu fugir quando percebeu a invasão, e acionou a polícia.

Quando policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegaram à residência, os assaltantes fizeram os moradores de reféns. Durante a negociação, um dos criminosos pegou o celular de uma das vítimas e começou a transmitir pelo Facebook, ao vivo, as conversas com a polícia para libertação dos reféns. O mesmo assaltante postou ainda postou: “perdi, tô com refém”.

Os filhos do casal foram soltos pouco tempo após a chegada dos agentes. O casal foi liberado três horas depois. O dono do imóvel foi ferido com coronhadas na cabeça e recebeu atendimento médico ainda durante a madrugada.

O assaltante de 23 anos foi conduzido para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP). Já o menor de idade foi levado para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deiai). Com eles, foram apreendidos a arma usada no crime, dinheiro, joias e outros objetos roubados das vítimas.