Corpos carbonizados são encontrados em bairro nobre de SP

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de dois veículos na Zona Sul da capital paulista, entre quarta-feira (1º), e a madrugada desta quinta-feira (2). Por volta das 3h50, um dos corpos estava dentro dentro do porta-malas de um carro em chamas, na Rua Leonor Quadros, no Morumbi.

Na quarta-feira, outra vítima foi achada em um Renault Logan na Rua Ribeiro Lisboa, no mesmo bairro, por volta das 4h50. O segundo caso foi registrado no 89º DP (Portal do Morumbi). Os dois registros que estão sob investigação do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).