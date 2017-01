Corpo de embaixador foi arrastado dentro de um tapete

O corpo do embaixador da Grécia, Kyriakos Amiridis, foi retirado de sua casa enrolado em um tapete, carregado pelo PM Sérgio Moreira Filho e por seu primo, Eduardo Moreira Tedeschi de Melo. As informações são da investigação da Polícia do Rio, e foram dadas em coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira. Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Evaristo Magalhães, Sérgio é suspeito de ser o assassino de Kyriakos e de ter planejado o crime com a mulher do embaixador, Françoise Amiridis.

Os três apontados como envolvidos neste caso foram presos temporariamente por trinta dias, segundo o delegado. A polícia suspeita que Kyriakos foi morto dentro de sua residência, no sofá da sala, mas espera o resultado das perícias, que devem sair em 30 dias.

O corpo do embaixador foi encontrado na noite de ontem carbonizado dentro do veículo que havia sido alugado por ele. O carro estava em um dos acessos viários à cidade de Nova Iguaçu (RJ). Kyriakos era dado como desaparecido desde a noite do dia 26.