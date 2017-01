Conflitos no campo mataram 59 no ano passado, recorde desde 2003

Conflitos agrários pelo país deixaram 59 mortos no ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), organização ligada à Igreja Católica. O índice é o mais alto desde 2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em razão de disputas no campo.

O número de vítimas é crescente nos últimos anos: foram 50 assassinatos em 2015, catorze a mais do que no ano anterior. Além dos assassinatos, outros tipos de violência no campo foram comuns, como ameaças de morte, perseguições, intimidações e destruição de lavouras e casas. O relatório completo será divulgado em abril.

A Região Norte foi a que mais registrou ocorrências, seguida, pela ordem, das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, de acordo com os dados parciais da CPT. O estado de Rondônia ocupa o primeiro lugar da lista, seguido de Maranhão e Pará.

Um dos casos de repercussão foi o assassinato da integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Nilce de Souza Magalhães, em Porto Velho, em Rondônia, ocorrido em janeiro de 2016.

Nilce era conhecida pela luta contra a construção da usina hidrelétrica de Jirau e desapareceu no dia 7 de janeiro de 2016. Seu corpo foi encontrado em junho, amarrado a pedras, nas profundezas do lago de Jirau.

