A previsão do tempo para esta quinta-feira é de clima chuvoso na maioria das capitais brasileiras. Em Boa Vista (RR), que terá máxima de 34º e mínima de 25º, vai chover e trovejar. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a capital onde vai fazer mais calor será Cuiabá (MT), com previsão de máxima de 37º. Já São Luís (MA), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) têm mínima de 18º. Confira abaixo a previsão do tempo nas capitais do país.