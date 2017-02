Conferência nos EUA terá palestras de Dilma e Moro no mesmo dia

A terceira edição da Brazil Conference at Harvard and MIT (Massachusetts Institute of Technology), uma iniciativa de estudantes brasileiros das duas instituições dos EUA, terá este ano painéis com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e do juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações da Lava Jato.

Os dois estão convidados para falar no dia 8 de abril em Boston, mas a programação não será pública, segundo a organização, por motivos de segurança.

Em 2012, como presidente, Dilma visitou o MIT, considerado um dos maiores centros de pesquisas do mundo. Na ocasião, ela assinou um convênio para a montagem de um centro de inovação no ITA (Instituto de Tecnologia da Aeronáutica), em São José dos Campos (SP).

Entre os convidados para as palestras, que acontecem entre os dias 7 e 8 de abril, estão Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal e coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, e Colin Butterfield, co-fundador do movimento “Vem pra Rua”, favorável ao impeachment de Dilma.

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), Maria Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e o bilionário Jorge Paulo Lemman, da AB InBev, maior cervejaria do mundo também estão entre os convidados.