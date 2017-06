Comandante da Marinha vê ‘tempos difíceis’, mas pede disciplina

Em mensagem durante as comemorações do Dia da Batalha Naval do Riachuelo, o comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, disse que “por mais grave” que a crise se apresente, ela “não será mais forte do que nós”. A fala do almirante foi ao lado presidente Michel Temer (PMDB), que acompanhou as comemorações no Grupamento de Fuzileiros Navais, ao mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reiniciava a sessão de julgamento da ação contra a chapa Dilma-Temer.

Na sua fala, o almirante reconheceu que “vivemos tempos difíceis e incertos”, mas pediu aos militares que mantenham “hierarquia e disciplina”. Ele avisou ainda que a Marinha junto com Exército e Aeronáutica “cumprirão rigorosamente os deveres constitucionais”.

O almirante, que usou sua ordem do dia para comparar o enfrentamento e a Vitória do almirante Barroso na batalha de Riachuelo com as “condições adversas” enfrentadas hoje no País, disse que é preciso “enfrentar as dificuldades do presente com coragem e determinação” diante das condições adversas, salientando que, como atrás, os problemas serão vencidos.

O almirante pediu ainda que sejam mantidos os recursos para a Marinha continuar a defender o Brasil “a despeito dos problemas internos”, já que existem também problemas externos ameaçando a paz.

Constituição

Em maio deste ano, Temer já havia convocado os comandantes das três Forças Armadas do país para discutir a crise política. Na ocasião, que foi após o presidente determinar o uso de militares para conter um protesto em Brasília, o general Villas Boas, comandante do Exército, afirmou que “não há atalhos” fora da Constituição.

(Com Estadão Conteúdo)