Com recorde de inscrição no Enem, Ceará oferece ‘kit prova’

19. Candidatos se preparam para o segundo dia de prova do Enem, na Universidade Mackenzie, em São Paulo zoom_out_map 19/19 Candidatos se preparam para o segundo dia de prova do Enem, na Universidade Mackenzie, em São Paulo (Reinaldo Canato/)

Os mais de 101 mil estudantes de escolas públicas no Ceará que fizeram as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo tiveram direito a transporte gratuito e um kit prova, com água mineral, frutas, barra de cereal e caneta. Neste ano, o estado alcançou o maior índice de inscrição de estudantes de escola pública no Brasil.

“Alcançamos 99,51% de estudantes de escolas públicas aptos a fazer o Enem 2017, quando a média do Brasil foi 60%”, destacou o governador Camilo Santana (PT). “Preparamos no domingo passado e vamos repetir neste 159 pontos de apoio com água e frutas, com equipes de professores e de diretores de escolas espalhados em todas regiões do Estado”.

Em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza, a Prefeitura liberou a catraca do Metrô neste domingo entre às 10h às 19h para os mais de 11 mil participantes do Enem, independentemente de serem de escola pública ou particular.

Fim de prova

Estudantes começaram a deixar os locais da prova assim que os portões foram abertos, às 15h30. Em São Paulo, Larissa Oliveira de Moura, 21 anos, foi a primeira a sair do campus Pinheiros da Universidade Paulista (Unip). Pretendente a uma vaga no curso de gastronomia, a jovem considerou a prova difícil, mas mais fácil que a do ano passado. “Foi um pouco difícil porque eu não sou muito boa nessa área de matemática e química, mas eu fiz o que pude e dei o meu melhor”, disse.

O estudante Luis Augusto Calvo, 26 anos, também foi um dos primeiros a deixar o local da prova. Essa é a segunda vez que ele presta o Enem. “Estava fácil. Matemática estava um pouco mais difícil, mas de resto, tranquilo”, disse o candidato que pretende conseguir uma vaga para o curso de fisioterapia.

Os participantes do Enem poderão acompanhar a correção extraoficial das provas no site de VEJA neste domingo. O gabarito será atualizado com as alternativas, em tempo real, à medida em que as questões forem respondidas pelos professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA. O gabarito oficial será divulgado até o dia 15 de novembro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).