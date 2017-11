Chef Bel Coelho promove ‘banquetaço’ contra farinata de Doria

Em sua conta ano Instagram, a chef Bel Coelho, do restaurante Dui, convocou um “banquetaço” para o meio-dia desta quinta (16), em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. “É um ato político apartidário que envolve dezenas de profissionais, como cozinheiros, nutricionistas, jornalistas, sociólogos, historiadores, a favor de uma alimentação de qualidade para todos”, explicou em vídeo.

Um dos objetivos do protesto é o de exigir que o prefeito João Dória desista definitivamente da distribuição da farinata, composto feito a partir de alimentos que estavam perto da data de vencimento. “Ele já veio a público dizer que que não vai mais utilizar a farinata, mas ainda não revogou a lei”, disse a chef. Ela também pede que a Prefeitura concentre esforços para diminuir o desperdício dos alimentos in natura, que vêm de feiras livres e do Ceagesp. “A indústria tem plenas condições financeiras e operacionais para cuidar do próprio desperdício”.

Outra pauta é a melhoria da alimentação nas escolas municipais. “Ela vem piorando e posso dizer isso com convicção porque tenho um filho na rede pública”, analisa. Bel lembra que a gestão Doria quebrou alguns contratos com fornecedores de alimentos orgânicos. “Isso é algo muito fácil de mudar e voltar ao caminho que já estava sendo percorrido, que é priorizar uma alimentação in natura, orgânica, de pequenos produtores e de agricultura familiar”.

Ela finalizou com uma mensagem direta ao prefeito. “Conheço o senhor há muitos anos, já cozinhei para o senhor algumas vezes, e sei que, homem inteligente que é, sabe exatamente o que é alimentação de qualidade”, disse. Bel reuniu outros chefs badalados na causa, como Helena Rizzo e Mara Salles. Foram utilizados apenas produtos que seriam desperdiçados para criar os pratos, que incluem cozido, farofa, bolo de banana e salada de macarrão.

Segundo Bel, guardas municipais não queriam permitir o ato no início, mas houve uma negociação e o almoço já começou a ser servido, tanto para moradores de rua como trabalhadores da região central. Por telefone, a chef informou que foi procurada por representantes do prefeito propondo uma conversa, mas não houve nada oficial ainda. “Estamos abertos ao diálogo”, esclareceu. Assista aos dois vídeos na íntegra.

