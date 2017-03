‘Caso Dandara’: polícia prende 5º suspeito por morte de travesti

A Polícia Civil do Ceará prendeu, na tarde desta terça-feira, um quinto suspeito de participar do assassinato da travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, em Fortaleza, no Ceará. Ao todo, foram detidos, na ação em conjunto com a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), três adolescentes e dois adultos.

Os menores têm idades entre dezesseis e dezessete anos. Dos dois adultos, um fez parte do espancamento a Dandara, enquanto o outro foi o responsável pelas filmagens. As cenas da agressão coletiva, que contou com socos, chutes, chineladas, pauladas e pedradas, foram divulgadas na sexta-feira na internet.

O fato gerou grande comoção nas redes sociais. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), solicitou ao secretário de Segurança Pública, André Costa, que estivesse diretamente ligado às investigações. De acordo com o delegado Bruno Bianchi, do 32º DP, mais envolvidos já tiveram mandados de prisão emitidos e serão procurados pela polícia – ele não informou, no entanto, o número exato de investigados.

Filmagem

Na filmagem, Dandara aparece ensanguentada e com as roupas rasgadas. Ao mesmo tempo em que seus algozes a espancam, dizem palavras ofensivas contra ela e a mandam subir em um carrinho de mão. “Suba, suba! Não vai subir, não?”, gritam três jovens enquanto a vítima, sentada no chão, mal consegue se mover por conta das agressões físicas.

Um dos agressores tira do pé o chinelo e bate na cabeça dela a ofendendo com mais xingamentos. Mais chutes e tapas são dados. Dandara, mesmo sangrando e sem forças, tenta em vão subir no carrinho. “A mundiça tá de calcinha e tudo”, ironiza um dos jovens. Outro aparece com um pedaço de madeira e bate repetidas vezes na travesti. Por fim, eles a colocam no carrinho e o vídeo termina com ela sendo levada pela rua.