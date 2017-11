Carta de Huck, PMs do RJ e senadores nas manchetes do dia

Carta do apresentador Luciano Huck, investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre 20 policiais militares e gastos de senadores com jatinhos estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Em artigo publicado na Folha de S.Paulo, apresentador de TV nega que será candidato à Presidência. No Globo, promotores farão devassa em casos que envolvem PMs envolvidos em 10% das mortes em ações policiais de 2010 a 2015. Apesar da cota de passagens, parlamentares utilizam verbas públicas para fretamento e combustível, segundo o Estado de S.Paulo.



Folha de S.Paulo

Não vou ser candidato à Presidência, afirma Huck

Em carta publicada no jornal, Huck afirma que não será candidato à Presidência. “Contem comigo. Mas não como candidato a presidente”, escreve. No texto, o apresentador lembra passagem de “A Odisseia”, de Homero, em que Ulisses e seus homens navegam em águas guardadas por sereias. Para escapar da sedução, ele ordena que o amarrem ao mastro.



O Globo

MP decide investigar ‘tropa dos confrontos’

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, do Ministério Público estadual, fará uma devassa em todos os casos envolvendo os 20 policiais militares que tiveram participação em 356 mortes em confrontos. Levantamento do jornal revelou que esses PMs foram responsáveis por mais de 10% dos 3.442 autos de resistência registrados de 2010 a 2015.

O Estado de S.Paulo

Senadores ampliam em 40% gastos com jatinhos

Levantamento feito pelo Estado revela que os senadores aumentaram os gastos com jatinhos nos últimos três anos. O dinheiro público foi usado para bancar trajetos corriqueiros e cobertos pela malha aérea nacional. Em 2016, as despesas do Senado com combustível de aviação, fretamento de aeronave ou táxi aéreo chegaram a R$ 1,02 milhão, o que representa um aumento de 40% desde 2014.



Nova versão da Previdência só afetaria 35% dos aposentados

Se a nova versão da reforma da Previdência, que o governo tenta aprovar no Congresso, já estivesse em vigor, não teria provocado mudança para cerca de dois terços (65,4%) dos beneficiários. Os principais afetados seriam servidores federais e homens que se aposentam por tempo de contribuição no INSS, sem precisar de idade mínima.



Valor Econômico

Cresce polêmica sobre planos de saúde, negócio de R$ 178 bi

Nos últimos dois anos, dois milhões de pessoas perderam seus planos de saúde. Os que ainda os têm pagam reajustes elevados e há uma grande demanda por planos individuais não atendida. É nesse cenário que tramita um projeto de lei na Câmara propondo mudanças nas regras desse mercado.

Correio Braziliense

Gasolina em disparada: litro chega a R$ 4,50

Nos últimos cinco dias, a Petrobras autorizou um aumento acumulado de 2,2% na refinaria, mas em alguns postos da capital o reajuste atingiu 9,8% no período. Em 28 estabelecimentos do Distrito Federal pesquisados pelo jornal, 24 subiram, um manteve e apenas três baixaram o preço.