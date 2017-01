Cármen Lúcia diz que Teori indica ‘rumo’ a ser seguido

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse que a Corte está consternada pela morte do ministro Teori Zavascki, a quem ela classifica como “um dos mais brilhantes juízes que ajudaram a construir a história deste Tribunal e do país”.

Em nota divulgada no início da noite desta quinta-feira, Cármen Lúcia afirma que Teori, relator da Operação Lava Jato no STF, “representa um dos pontos altos na história da nossa Justiça” e que “sua presença e o seu exemplo ficarão como um rumo do qual não nos desviaremos, cientes de que as pessoas morrem, suas obras e seus exemplos, não”.

“O sentimento de dor e de saudade servirá de permanente lembrança para os compromissos que marcaram a vida do ministro, uma responsabilidade nossa, a fim de nos preservarmos, também em sua homenagem, na mesma trilha”, continua a presidente do Supremo, que presta solidariedade à família de Teori Zavascki.

Herman Benjamin

Ex-colega de Teori Zavascki no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Herman Benjamin também se manifestou sobre a morte do magistrado. “No Tribunal, Teori era a voz – equilibrada, corajosa e respeitada – dos mais vulneráveis e da probidade no trato do patrimônio da nação”, diz Benjamin, que lembra o “notável raciocínio lógico e conhecimento jurídico enciclopédico” de Teori.

“Perdemos o jurista criativo e suave, mas sobretudo um homem bom e justo, modelo para toda uma geração de jovens juízes e profissionais de Direito”, afirma Herman Benjamin.