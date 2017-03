Cantor do One Direction é preso ao agredir fotógrafo em aeroporto

Nesta sexta-feira 3, o inglês Louis Tomlinson, cantor da boy band One Direction, foi detido pela polícia no aeroporto de Los Angeles após envolver-se em uma briga com um fotógrafo. Segundo o site de fofocas TMZ, Tomlinson retirava sua bagagem ao lado da namorada, Eleanor Calder, no Aeroporto Internacional de Los Angeles quando se irritou com o assédio dos paparazzi e saiu nos socos e pontapés com um deles.

O One Direction foi formado em 2010, em Londres, por participantes da gincana musical The X Factor, sob as bençãos do poderoso produtor e jurado Simon Cowell. Desde então, a boy band vendeu milhões de discos pelo mundo afora.

Após a confusão, o advogado de Tomlison deu a seguinte declaração ao site da revista People: “Os paparazzi provocaram e causaram a altercação com Louis no aeroporto. Esta não é a primeira, nem será a última vez os paparazzi criam confusões com celebridades.”