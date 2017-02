Câmara faz um minuto de silêncio após piora de Marisa Letícia

A piora do quadro da ex-primeira dama Marisa Letícia, considerado irreversível pelos médicos, provocou repercussão e mensagens de solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na Câmara, os deputados abriram a sessão desta quinta-feira com um minuto de silêncio no Plenário. Uma moção de condolências da Câmara será encaminhada à família de Lula.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contou ter tentado entrar em contato com Lula, mas que não havia conseguido contatá-lo. “Dona Marisa tinha um simbolismo muito grande ao lado do presidente Lula”, disse.

Em sua página do Facebook, o ex-presidente anunciou que a família havia autorizado os procedimentos para preparar as doações de órgãos de Marisa. A foto do perfil também foi alterada e agora ostenta uma imagem do casal.

Em nota, a bancada do PSDB na Câmara manifestou “profundo pesar pelo falecimento” da ex-primeira-dama e prestou votos de solidariedade à sua família pela “perda irreparável”.

Pelo internet, políticos também prestaram homenagens à Marisa. O deputado petista Paulo Pimenta disse que ela era “sinônimo de garra, coragem, simplicidade e esperança”.

MARISA LETÍCIA ✯ 1950 • ✞ 2017 É com muita tristeza que recebemos, oficialmente, a notícia do falecimento de Dona Marisa Letícia pic.twitter.com/eWcjgweopC — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 2, 2017

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo também prestou condolências. Em nota, disse que por “sua luta, altivez e perseverança“, Marisa sempre mereceu, e continuará a merecer, de todos nós, o mais profundo respeito”.

A também petista Margarida Salomão enviou mensagens de solidariedade via Twitter.

Presto toda minha solidariedade desejando força para o ex-presidente Lula e sua família nesse momento tão difícil. #DonaMarisa #ForcaLula — Margarida Salomão (@JFMargarida) February 2, 2017

Internada desde terça-feira da semana passada (24) em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), do gênero mais grave, Marisa vinha apresentando “melhoras progressivas”, segundo boletins médicos divulgados nos últimos dias pelo Hospital Sírio-Libanês. Na última terça-feira, os médicos cortaram a sedação para verificar como ela reagia – até então a ex-primeira dama estava sendo mantida em coma induzido.

Na quarta-feira, porém, o quadro se agravou. A atividade elétrica cerebral de Marisa Letícia piorou, assim como o fluxo sanguíneo no cérebro. A família da ex-primeira-dama foi chamada para o hospital.

Marisa Letícia sofreu um AVC hemorrágico na terça-feira da semana passada. Do tipo mais grave, consiste na ruptura da parede da artéria, com ocorrência de hemorragia.