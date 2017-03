Caixa 2, bagagens e destruição no RS nas manchetes de 14/03/17

O depoimento do executivo Emílio Odebrecht domina as manchetes dos principais jornais brasileiros desta terça-feira. Em seu depoimento ele disse que sempre existiu Caixa 2 na empreiteira para doações a campanhas políticas. O impasse na cobrança das bagagens por parte das empresas aéreas e a destruição em São Francisco de Paula (RS), provocada por uma tempestade, também são destaque.

Confira as manchetes e outros destaques de jornais brasileiros na manhã desta terça-feira:

Folha de S. Paulo (SP)

Caixa 2 era modelo reinante, afirma Emílio Odebrecht

Patriarca da empreiteira Odebrecht, o executivo Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da empresa, afirmou à Justiça que “sempre existiu” caixa dois na construtora para doações de campanha não oficiais.

Nova regra para viagens aéreas estreia com dúvidas e veto

As novas regras do setor aéreo sobre bagagens, compra de passagens e adiamento de viagens começam a valer nesta terça, mas com um de seus artigos suspensos pela Justiça e uma série de dúvidas aos passageiros.

O Estado de S.Paulo (SP)

“Caixa 2 sempre foi renante no País”, diz Emílio Odebrecht

O empresário Emílio Odebrecht, patriarca do grupo, afirmou ao juiz federal Sérgio Moro que os pagamentos não contabilizados, o caixa 2, existem e reinaram desde seu antepassado no Brasil. Ele depôs como testemunha de defesa do filho Marcelo Bahia Odebrecht, que está preso desde 19 de junho de 2015.

O Globo (RJ)

Congresso insiste em separar caixa 2 de propina

Um grupo de deputados e senadores defende que se aprove uma regulamentação que permita uma anistia para crimes cometidos em financiamento eleitoral nos últimos anos, e que estão na mira da Lava-Jato.



Valor Econômico (SP)

Governo prepara mudança no incentivo à informática

Em vigor há 25 anos e considerada defasada, a Lei de Informática vai passar por uma revisão para se adequar aos novos tempos. A proposta é ampliar sua abrangência para estimular também novas etapas de produção de maior valor agregado, bem como as áreas de software e desenvolvimento de aplicativos.

Zero Hora (RS)

Recorte da destruição

Meteorologistas vão precisar de pelo menos uma semana para conseguir identificar o fenômeno que atingiu São Francisco de Paula no domingo. As primeiras imagens aéreas não são suficientes para garantir que trata-se de um tornado ou de uma microexplosão.

O Estado de Minas (MG)

… E o Boa ainda paga para ver

O efeito cascata da manifestação dos patrocinadores do Boa Esporte após a contratação do goleiro Bruno Fernandes da Dores, de 32 anos, continua. A empresa paulista Kanxa, fornecedora de material esportivo do clube, anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira, o fim do apoio ao clube. Esse era último parceiro que ainda seguia com a equipe.

Jornal do Commercio (PE)

Odebrecht diz sempre ter pago Caixa 2 no País

Emílio Odebrecht afirmou que modelo de Caixa 2 sempre foi reinante no Brasil e que existiu na época de todos aqueles que foram executivos do grupo.