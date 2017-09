“Cadáver insepulto”, diz presidente da OAB-RJ sobre governo Pezão

A Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro (OAB-RJ), cobrou uma ação efetiva do governo para controlar o caos na segurança pública. Presidente da organização, o advogado Felipe Santa Cruz criticou a ausência de um plano de segurança pública para o estado e a falta de diálogo entre o governador Luiz Fernando Pezão e o governo federal, o que só favorece a ação de criminosos.

Para Santa Cruz, o caos na segurança reforça a possibilidade de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão. Um pedido de afastamento do governador será votado por advogados da seccional carioca no dia 5 de outubro, mas ele trata de questões relativas à responsabilidade fiscal. Apesar disso, o advogado diz que nada impede que o tema segurança também seja abordado.

“Ganha força na sociedade a convicção de que o governo Pezão acabou. É cadáver insepulto. Há dois dias ele dizia que estava tudo sobre controle, hoje nós temos uma cidade paralisada”, afirmou. “Estamos em um momento que é divisor de águas. Ou agimos agora para o resgate do Rio ou o estado mergulhará no caos e provavelmente arrastará o resto do Brasil nesse caminho. O crime claramente está testando seus limites.”, disse a VEJA.

O advogado não poupou críticas às declarações do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que afirmou encontrar resistências de advogados criminalistas à proposta de interrupção da comunicação entre traficantes presos com suas defesas e familiares. “Me preocupa que ele coloque a culpa da incompetência das autoridades na minguada possibilidade de direito e defesa que o preso tem quando conversa com o seu advogado. É sinal de que ele nunca teve o controle da situação e busca paliativos por ser incapaz de resolver o problema”, disparou.

Desde domingo, uma guerra entre bandidos da favela da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, espalhou o terror na cidade. A briga é entre Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que tem o controle do tráfico na parte alta da favela, e Antônio Bonfim Lopes, o Nem, que cumpre pena desde 2011 em presídio federal. De acordo com a polícia, Nem deu ordens de dentro do presídio para que comparsas retomassem a venda de drogas das mãos do rival. Na manhã desta sexta-feira, a guerra extrapolou os limites do morro e invadiu o asfalto, com criminosos ateando fogo a ônibus e ruas importantes fechadas.