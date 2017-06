Cachorro ‘surfista de trem’ para circulação de metrô em São Paulo

Um problema insólito mobilizou funcionários do Metrô de São Paulo e interrompeu, por menos de cinco minutos, a circulação de trens da Linha 3-Vermelha: um cão ‘surfista ferroviário’, que subiu no teto de uma composição na estação Guilhermina-Esperança, na zona leste da capital paulista.

Um funcionário teve de providenciar escadas e subir no trem para retirar o animal (veja vídeo abaixo postado por usuário do metrô).

Vídeo do funcionário resgatando o 🐶 na Estação Guilhermina-Esperança na Linha 3-Vermelha do Metrô! Por @ILYmetrosp CC @radiotransitofm pic.twitter.com/o3Wrxxuqy4 — Usuários Metrô SP (@UsuariosMetroSP) June 9, 2017

A expressão “surfista de trem” ou “surfista ferroviário” ficou famosa no Brasil dos anos 1980, com passageiros que se arriscavam em cima de trens, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A prática é cada vez mais rara no sistema de transporte urbano sobre trilhos