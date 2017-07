Brasileira ingere drogas, morre e é jogada de carro na Argentina

A polícia da Argentina identificou na segunda-feira o corpo jogado de um veículo em Buenos Aires como o de uma jovem brasileira de 19 anos que, segundo as autoridades, morreu após algumas das 80 cápsulas de cocaína que ela havia ingerido terem se rompido em seu estômago – o nome dela não foi divulgado.

Segundo Martín Mainardi, promotor encarregado do caso, o corpo da brasileira foi encontrado durante a noite em uma rua do bairro de Villa Devoto. “A mulher morreu por uma overdose resultado da ruptura das cápsulas de cocaína que encontramos no interior de seu estômago”, informou por meio de um comunicado.

Ainda de acordo com o Ministério Público argentino, as câmeras de segurança da região registraram o momento em que o homem, que dirigia um Peugeot 206 vermelho, jogou o corpo sem vida da jovem na rua.

O corpo só foi identificado graças à irmã da vítima, que estava perdida a poucos quilômetros do local onde a brasileira foi encontrada. Ela admitiu que a irmã trabalhava como “mula”, pessoa que usa o corpo para transportar drogas.

Fontes policiais e judiciais citadas pela agência argentina “Télam” afirmaram que dois suspeitos foram presos, um deles argentino e outro do Suriname, durante as investigações do caso. Eles levavam US$ 22,3 mil, 3,5 mil euros e 28 mil pesos argentinos.

Segundo a polícia, os dados deles batem com os fornecidos pela irmã da vítima.

(Com EFE)