O Brasil tem 32 das 81 melhores universidades da América Latina, segundo o ranking da revista Times Higher Education. Neste ano, a Unicamp ultrapassou a USP pela primeira vez e encabeça a lista.

As universidades são classificadas conforme 13 indicadores de cinco áreas —ensino, pesquisa, citações de artigos científicos, transferência de tecnologia e perspectiva internacional. A Unicamp somou 87,9 pontos ante 87,5 obtidos pela USP.

A edição deste ano da pesquisa ampliou de 50 para 81 as instituições ranqueadas. Embora as brasileiras representem um terço do total, vinte universidades caíram de posição em relação a 2016, e apenas dezoito figuram entre as cinquenta primeiras —no ano passado, eram 23. Veja abaixo as universidades brasileiras do ranking: