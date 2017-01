Brasil cai três posições em ranking internacional de corrupção

O Brasil aparece na 79ª colocação no ranking sobre a percepção da corrupção realizado pela Transparência Internacional, divulgado nesta quarta-feira. Os dados são referentes a 2016. Este ano foram avaliados 176 países, contra 168 no ano passado. No levantamento anterior, o Brasil aparecia na 76ª posição. Apesar da queda, a entidade considera estável a situação brasileira, já que desta vez mais países foram avaliados.

De acordo com a pesquisa, mais de dois terços dos países tiveram índice menor do que o ponto médio de uma escala de zero a cem. A média global é de 43. Quanto mais baixo o número, menos transparente é considerado o país. A nota do Brasil foi de 40 pontos, a mesma obtida por China e Índia.

Os resultados deste ano destacam a conexão entre corrupção e desigualdade. Segundo a análise, ambas estão estão entre as principais causas da distribuição desigual de renda e do poder.

Pela quinta vez seguida, a Dinamarca lidera o ranking da Transparência Internacional. Nesta edição, o país aparece ao lado da Nova Zelândia no topo da lista. Ambos são seguidos por Suécia, Suíça, Noruega, Cingapura, Holanda, Canadá e Alemanha.