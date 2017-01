Bombeiros resgatam o quarto corpo do acidente que matou Teori

O Corpo de Bombeiros resgatou o quarto corpo da aeronave que caiu e matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavaski. A identidade dessa vítima ainda não foi revelada. O acidente aconteceu na tarde de ontem em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

De acordo com o tenente-coronel Luciano Sarmento, comandante do grupamento de Busca e Salvamento dos Bombeiros, uma nova equipe já está trabalhando no mar. Entre os corpos que faltavam resgatar estão o do piloto Osmar Rodrigues e o de uma mulher que viajava com o grupo. Ontem, foram encontrados o corpo de Teori, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, e o de outra mulher.

O trabalho de resgate foi interrompido por volta da 1h desta sexta-feira devido à falta de visibilidade. Nesta manhã, o tempo em Parati é bom, sem chuva.

“A visibilidade era quase zero, menos de um palmo. Decidimos esperar a luz do dia para ver se a gente consegue chegar aos outros dois corpos que ainda estão presos nos destroços”, disse Sarmento.

Uma das preocupações dos bombeiros é a de preservar ao máximo os destroços do avião, para não prejudicar as investigações. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) acompanha o resgate.

O avião é do fabricante Hawker Beechcraft, modelo King Air C90, com o prefixo PRSOM. Segundo informações da Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave estava regular. O avião pertence ao Hotel Emiliano, de acordo com registros da Anac.

Os corpos de Teori e os demais que estão no Instituto Médico Legal de Paraty serão transferidos para o Hospital de Praia Brava para serem radiografados.