Janot, Bolsonaro e as forças armadas nas manchetes de 13/03/17

No seu primeiro ano de mandato, o governo Michel Temer retomou os investimentos nas Forças Armadas, que tinham sofrido com corte de verbas no último ano de Dilma Rousseff. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado federal Jair Bolsonaro disse que, se for eleito presidente, vai nomear militares para pelo menos metade dos cargos de seu eventual ministério. Em Brasília, não se fala em outra coisa, a não ser na lista de Janot.

Folha de S. Paulo (SP)

Temer eleva gastos em projetos da área militar

O governo Michel Temer retomou os investimentos militares, que haviam sofrido um duro corte durante o último ano de Dilma Rousseff no poder. Em 2016, foram pagos 36% a mais do que em 2015 no setor.

‘Imprensa e STF não falarão o que é limite para mim’

O deputado Jair Bolsonaro promete nomear militares para metade de seu ministério se eleito presidente. Ele atribui seu desempenho, com 9% das intenções de voto no Datafolha, à defesa da violência como meio para combater a violência.

O Estado de S.Paulo (SP)

Disputa por aeroportos do país deve atrair novos grupos

Com as grandes construtoras penduradas na Lava Jato e sem a presença da Infraero, a licitação dos aeroportos de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) tende a ser protagonizada pelas companhias internacionais e fundos de investimentos.

O Globo (RJ)

Lista de Janot aumenta tensão no Planalto

Dois anos depois de divulgada a chamada “Lista de Janot”, com a primeira leva de pedidos de abertura de inquéritos da Lava-Jato enviadas ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai enviar à corte a segunda edição da “lista”, desta vez, mais extensa e com maior potencial ofensivo à nata do poder.



Valor Econômico (SP)

Odebrecht teme ‘deslealdade governamental’ na leniência

O advogado Caio Farah Rodriguez diz que as empresas investigadas pela Operação Lava-Jato poderão ficar sujeitas a “deslealdade governamental” se outros órgãos públicos não endossarem os benefícios concedidos nesses compromissos.

Zero Hora (RS)

Um morto e 1,6 mil fora de casa em São Francisco de Paula

O forte vendaval que atingiu São Francisco de Paula, na Serra, matou pelo menos um homem, deixou cerca de 90 feridos e 1,6 mil desabrigados. As principais vias de acesso ao município estão com tráfego prejudicado por conta de árvores caídas.

Correio Brazilienze (DF)

Brasília ferve com delações e inquéritos

Divulgação deixa políticos em alerta, mas os advogados da chapa Dilma-Temer, que é investigada pelo TSE, analisam que quanto mais o caso da empreiteira entra no processo, mais tempo ele levará para ser julgado

Gama x Brasiliense termina em pancadaria

Enquanto houve briga generalizada dentro das quatro linhas, torcedores invadiram o gramado e o árbitro Almir Camargo encerrou a partida antes do fim do tempo regulamentar.

Jornal do Commercio (PE)

Brasília em clima tenso

Em sigilo, as delações dos 78 executivos da Odebrecht tensionam ainda mais o ambiente no Brasil. Nos próximos dias será conhecida a nova relação de políticos e autoridades com foro privilegiado a se tornarem alvos em potencial de inquéritos da Procuradoria Geral da República no âmbito da Lava Jato, que completa três anos na sexta-feira.