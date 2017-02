Blocos se comprometem a limpar sujeira deixada nas ruas em SP

A prefeitura regional de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, firmou um compromisso com ao menos 31 dos 89 blocos autorizados a desfilar na região para que eles próprios recolham o lixo deixado nas ruas pela passagem do cortejo no Carnaval deste ano.

Segundo o prefeito regional, Paulo Mathias, a ideia é que os grupos façam a limpeza em “ato de civilidade e preocupação com a preservação do espaço público”. “O objetivo é reforçar o espírito de cidadania durante o Carnaval”, disse.

Os grupos que firmaram o termo de compromisso vão receber da prefeitura o selo Bloco Amigo da Cidade. A adesão dos grupos carnavalescos, segundo a prefeitura, é voluntária. “Esperamos aumentar o número de blocos participantes nos próximos anos“, disse o prefeito regional.

A preocupação com a sujeira nas ruas se justifica. No primeiro final de semana de pré-carnaval (18 e 19 de fevereiro), foram recolhidos mais de 350 toneladas de lixo nas regiões que competem à prefeitura regional de Pinheiros.

O próprio prefeito João Doria (PSDB) admitiu que houve falhas na organização e que o número de pessoas, acima do previsto pela prefeitura, deixou muito lixo pelo chão, além de estações de metrô fechadas, furtos e carros e ônibus presos no meio da multidão.

Segundo o tucano, a prefeitura “não passou de ano”. A gestão trabalhava com a expectativa de 250 mil pessoas só no sábado, mas mais de 700 mil foram às ruas. “Nós devemos ter a expectativa para mais e não mediana. O volume de público, de trânsito e de lixo foi maior. A dispersão das pessoas também demorou muito mais tempo. Para semana que vem estaremos muito melhores”, afirmou.