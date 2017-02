Blocos deixam 75 toneladas de lixo nas ruas do Rio

Os garis da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) recolheram 164 toneladas de lixo nos trajetos dos blocos carnavalescos, nos bailes de rua e nos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí nesse sábado, primeiro dia do Carnaval carioca. De acordo com a prefeitura, quase metade dessa montanha de resíduos – 75 toneladas – foi recolhida após a passagem dos blocos.

Apenas no Cordão do Bola Preta, por exemplo, que desfilou no centro da cidade, com um público estimado em 1 milhão de pessoas, foram recolhidas 29 toneladas de lixo. No bloco das Favoritas, que também reuniu milhares de pessoas, foram 15 toneladas.

Durante o desfile das escolas de samba da Série A, a segunda divisão do carnaval carioca, no Sambódromo, foram recolhidas 41 toneladas, enquanto que as festas e bailes de rua geraram 42 toneladas de resíduo sólido, principalmente na zona oeste.

(Com Agência Brasil)