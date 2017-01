Belém registra 27 assassinatos após morte de policial

A região metropolitana de Belém registrou 27 homicídios desde a noite de sexta-feira. O governo do Pará considera o número “muito além da média” e suspeita que a série de assassinatos – muitos com sinais de execução – pode ser uma reação à morte do policial militar Rafael da Silva, durante um tiroteio em uma perseguição a criminosos na manhã de sexta.

Segundo a secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, um gabinete permanente de situação, envolvendo todos os órgãos da área, foi instalado investigaras intercorrências, registradas em dezesseis bairros.

“As polícias agem ostensivamente nas ruas. O empenho é máximo para que mais crimes não ocorram. As ações são norteadas pela inteligência, que tem duas testemunhas e uma filmagem para elucidar o caso”, explicou o delegado geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino.

O governo do Pará também informou que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi consultado sobre uma possível cooperação da União nas investigações.